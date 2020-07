Bonus vacanze è un flop: poche adesioni e pochissime richieste (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Bonus vacanze sembra non piacere proprio a nessuno. Poche le strutture aderenti e poche anche le richieste. Tanti i dubbi sull’efficacia della misura. Il Bonus vacanze non sta riscuotendo grandi successi. La misura messa a punto dal Governo per risollevare le sorti del settore turistico sembra non piacere agli operatori del settore; cosa ancora più strana, anche i cittadini non sembrano molto attratti dalla misura. Al momento ad aderire sembra essere un albergo su due, poi ci sono anche i campeggi, gli agriturismi e i b&b. Nonostante siamo già a stagione inoltrata, il 15% delle strutture alberghiere ed extralberghiere è ancora chiuso, stando a quanto riportato da un’indagine realizzata da Unioncamere e Insart relativa agli effetti dell’emergenza da Coronavirus sul settore turistico. Il motivo di questa chiusura prolungata sarebbe da ... Leggi su bloglive

Mov5Stelle : Vuoi ottenere il #BonusVacanze? Sull'app IO è disponibile la nuova funzionalità. Le famiglie che vorranno usufruir… - _MiBACT : Fino al 31 dicembre 2020 richiedi e spendi il tuo #BonusVacanze: fino a 500€ per soggiorni in alberghi, campeggi, v… - matteosalvinimi : Altro che fregature come il “bonus vacanze”, per ripartire l’Italia ha bisogno di un grande piano fiscale e normati… - Antonio98854326 : il corona virus in Italia: dosaggio sociale su Confcommercio il livello del disaggio e da record e lo stato fa di t… - JattoniDallAsen : RT @Daniele_Manca: App Io e Spid: i servizi della Pa (e i bonus) sul cellulare. Ecco cosa sono e come si usano (a cominciare dal chiedere… -