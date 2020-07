Berlusconi, il leader dei due mondi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nella gentile lettera inviata oggi al nostro giornale, Silvio Berlusconi smentisce di voler fare manovre di palazzo, smentisce di voler offrire una stampella al governo, smentisce di voler creare un nuovo grande centro e, pur non negando le sensibilità diverse rispetto ai suoi alleati, smentisce anc Leggi su ilfoglio

berlusconi : Quando si usa la giustizia come strumento di lotta politica, per tentare di distruggere il leader dell’opposizione,… - berlusconi : Ho il privilegio di rappresentare l’Italia nel Parlamento Europeo, dove ho ritrovato la stima e l’affetto dei colle… - berlusconi : Io sono un parlamentare europeo, sono uno dei leader del Partito Popolare Europeo, ho svolto e continuo a svolgere… - Italo_Giusto : Finalmente la #destra potrebbe avere un leader normale, se solo avesse il coraggio, insieme a #Renzi, di dichiarars… - carmenmalmassar : @successiEuropei @LucaBizzarri @repubblica @GiuseppeConteIT Berlusconi è stato votato al parlamento europeo e cmq e… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi leader

Roma, 8 lug. (askanews) - Se dovesse arrivare in Parlamento il voto sull'utilizzo del Mes Forza Italia voterebbe "certamente a favore, ma solo perché è il bene dell'Italia, perché sarebbe assurdo priv ...Non bastassero le nuove rivelazioni sul «plotone di esecuzione» organizzato per fare fuori il Cav per via giudiziaria all'epoca del processo Mediaset, ora spunta la pista 'ndranghetista per gettare al ...