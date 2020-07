Atti intimidatori ai giornalisti, riunione in Prefettura a Caserta: “Mai sottovalutarli” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Nel territorio campano si evidenzia un incremento, rispetto al 2019, del numero di episodi di intimidazione o minaccia ai giornalisti: nei primi sei mesi del 2020 sono già 14 i casi, mentre in tutto il 2019 ne erano stati registrati 11. «Mai banalizzare o sottovalutare le minacce ai giornalisti». Il prefetto Vittorio Rizzi, vice direttore generale della Pubblica Sicurezza – direttore centrale della Polizia criminale, è deciso a intercettare tutti i segnali sul fenomeno per garantire ai professionisti dell’informazione un pronto intervento da parte delle Forze di Polizia. Su sollecitazione del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, hanno preso il via oggi da Caserta una serie di incontri sul territorio ... Leggi su anteprima24

