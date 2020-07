Anzio, approvata la delibera per il conferimento dei rifiuti biodegradabili. Ranucci: ‘Notevole risparmio per le casse comunali’ (Di mercoledì 8 luglio 2020) Questa mattina la Giunta De Angelis ha approvato la delibera di indirizzo programmatico, con le linee guida e lo schema di contratto, per il conferimento dei rifiuti biodegradabili derivanti da cucine e mense e per quelli derivanti da potature e sfalci presso l’Impianto Anziobiowaste, sito in via della Spadellata. “Rispetto al principio di maggiore economicità – è riportato in delibera – il prezzo praticato da detto operatore economico ammonta ad euro 100,00, oltre Iva 10% a tonnellata per i rifiuti biodegradabili derivanti da cucine e mense, ad euro 10,00 oltre Iva 10% a tonnellata per i rifiuti biodegradabili triturati derivanti da sfalci e potature e ad euro 25,00 oltre Iva a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

