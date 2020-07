Anticipazioni Daydreamer, mercoledì 8 luglio 2020: Aylin si dichiara a Emre (Di mercoledì 8 luglio 2020) Le Anticipazioni di “Daydreamer-Le ali del sogno” di mercoledì 8 luglio 2020. Aylin mette da parte l’orgoglio e si presenta a casa di Emre per dichiarare il proprio amore nei suoi confronti. Quest’ultimo viene spronato da Can a dare un’altra possibilità alla ragazza, se è ancora innamorato di lei. I preparativi per la campagna pubblicitaria di Galina procedono bene, ma Deren ha una crisi di nervi quando scopre che deve lavorare con la direttrice dell’azienda. Tuttavia, la donna sembra trovarsi bene con Sanem, tornata alla Fikri Harika per chiudere il progetto già cominciato. Dopo il confronto con Can, Emre decide di riavvicinarsi ad Aylin ma, dopo una notte trascorsa con lei, le chiede di dargli un po’ di tempo per riflettere meglio su loro futuro. Intanto, Mevkibe si impegna per dimagrire in poco ... Leggi su nonsolo.tv

