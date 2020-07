Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, un amore da telenovela (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Se non è amore, dimmelo tu cos’è”, cantava un ispiratissimo Antonello Venditti ben prima di conoscere le peripezie televisivo/mediatiche di Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. Ovvero l’ex coppia più litigiosa (da oggi anche su differenti poli dell’italiaco broadcasting) del piccolo schermo. Del resto per qualcuno il bello delle telenovele è che non finiscono mai. Oggi, aprendo il suo spazio in “Ogni mattina”, il contenitore di Tv8 che ha appena lanciato insieme con Alessio Viola, Adriana ha indossato la sua espressione più grave e compunta rivolgendosi agli spettatori, ma anche direttamente al suo rivale, un tempo compagno di conduzione a “I fatti vostri” di Rai2: “Prima di iniziare” ha detto Volpe “vorrei fare una replica. Una replica a un messaggio, a un post che Giancarlo ... Leggi su tpi

trash_italiano : La replica di Adriana Volpe a Giancarlo Magalli ?? #OgniMattina - trash_italiano : ADRIANA VOLPE RISPONDE A MAGALLI: “SHHHH NON ME LO FAI” ???????? #OgniMattina - fanpage : Adriana Volpe risponde a Giancarlo Magalli in diretta: “Da anni provi a zittirmi, non ci riuscirai” - silviahhhhhhhh : RT @trash_italiano: La replica di Adriana Volpe a Giancarlo Magalli ?? #OgniMattina - AdrianaVolpeTV : RT @_marydeluca: C'è solo una regina degli orzi bollenti ed è Adriana Volpe ?? #OgniMattina -