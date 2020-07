Adolescenti morti a Terni, il pm: “La colpa è nostra, non solo del pusher” (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’intervento del procuratore della Repubblica di Terni Alberto Liguori sulla morte di due Adolescenti: “La colpa è nostra, responsabilità collettiva”. Tanti sono i punti da chiarire riguardo la morte di due Adolescenti a Terni: i due ragazzi sono stati rinvenuti privi di vita ieri mattina dalle rispettive famiglie in due diversi quartieri di Terni. Sembra … L'articolo Adolescenti morti a Terni, il pm: “La colpa è nostra, non solo del pusher” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

CancCtrl : RT @TempeD23: 2 adolescenti morti per overdose. Colpa di chi? @Roberto_Fico @orfini @mebmebmebmeb @crippa5stelle @borghi_claudio @Pres_Case… - Tribonacci1 : RT @ora_u__: @angy_cocco @NonVaccinato Già il fatto che credessero alla Lorenzin che mentiva in tv sui numeri dei morti per morbillo a Lond… - polizia2013 : Due adolescenti di 15 e 16 anni trovati morti nei letti delle proprie case a Terni nella mattina del 7 luglio. L’ip… - ora_u__ : @angy_cocco @NonVaccinato Già il fatto che credessero alla Lorenzin che mentiva in tv sui numeri dei morti per morb… - RADIOBRUNO1 : L'uomo è accusato di avere ceduto ai due ragazzini morti un mix di droghe #terni #droga #tragedia #8luglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Adolescenti morti I due adolescenti morti a Terni. Il vescovo: solitudine esistenziale Avvenire Adolescenti morti, bottiglietta può inchiodare pusher. Procuratore: «Allarmante familiarità con droghe»

«Da questo caso quello che emerge è quanto sia allarmante la dimistichezza di questi giovani con certe sostanze». Lo ha detto il procuratore capo di Terni, Alberto Liguori, nel corso della conferenza ...

Fermato ammette,metadone a ragazzi morti

(ANSA) - TERNI, 08 LUG - Il quarantunenne in stato di fermo dopo la morte dei due adolescenti di Terni "ha ammesso dal primo momento di avere ceduto loro del metadone, lo stesso che gli viene fornito ...

«Da questo caso quello che emerge è quanto sia allarmante la dimistichezza di questi giovani con certe sostanze». Lo ha detto il procuratore capo di Terni, Alberto Liguori, nel corso della conferenza ...(ANSA) - TERNI, 08 LUG - Il quarantunenne in stato di fermo dopo la morte dei due adolescenti di Terni "ha ammesso dal primo momento di avere ceduto loro del metadone, lo stesso che gli viene fornito ...