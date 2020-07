Viabilità Roma Regione Lazio del 07-07-2020 ore 15:30 (Di martedì 7 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 7 LUGLIO 2020 ORE 14.25 DIRETTA GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO ANDREA E UN SALUTO A TUTTI GLI ASCOLTATORI DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA’ IN APERTURA UN AGGIORNAMENTO SUL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA REGIONALE Roma-CIVITACASTELLANA-VITERBO LA CIRCOLazioNE E’ STATA RIATTIVATA, NELLA TRATTA EXTRAURBANA, SOSPESA IN PRECEDENZA PER UN INCIDENTE VERIFICATOSI A UN PASSAGGIO A LIVELLO VIABILITA’ SULLA VIA OSTIENSE PER LAVORI E’ ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE, CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA, NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA UN ALTRO INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA IL RACCORDO E LA GIUTINIANA, IN DIREZIONE VITERBO IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE PER LAVORI STRADALI LE LINEE TRAM 5 E 19 DEVIANO TRA PRENESTINA E TOGLIATTI E SOTITUITE DA BUS TRA PRENESTINA E ... Leggi su romadailynews

