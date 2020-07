Venerato: ” Osimhen non ancora detto si, ma c’è ottimismo per la chiusura” (Di martedì 7 luglio 2020) Ciro Venerato aggiorna la situazione Osimhen Ciro Venerato, collega della RAI, nel corso di Goal... L'articolo Venerato: ” Osimhen non ancora detto si, ma c’è ottimismo per la chiusura” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: Ciro Venerato a @CalcioNapoli24: 'Fioccano smentite interesse dell'Inter e dall’entourage di Victor Osimhen. Prosegue l'at… - claudioruss : Ciro Venerato a @CalcioNapoli24: 'Fioccano smentite interesse dell'Inter e dall’entourage di Victor Osimhen. Proseg… - ForzAzzurri1926 : ULTIM'ORA DI CALCIOMERCATO!!! DE LAURENTIS VUOLE CHIUDERE...IL GIOCATORE SI E' CONVINTO AD ACCETARE NAPOLI!!!! >>>… - sscalcionapoli1 : Venerato: “Osimhen-Napoli, tra oggi e domani può già arrivare il sì! Si tratta col Lille, sul problema razzismo Kou… - CalcioNapoli24 : RT @CannavoFabio: #Venerato a #CN24: '#Osimhen-#Napoli, tra oggi e domani può già arrivare il sì! Si tratta col #Lille, sul problema razzis… -