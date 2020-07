Tarantino celebra Ennio Morricone: "Il Re è morto, lunga vita al Re!" (Di martedì 7 luglio 2020) “Il re è morto, viva il Re”. Il regista Quentin Tarantino ha voluto ricordare così l’amico Ennio Morricone, scomparso ieri in una clinica romana nel quale era ricoverato a causa della rottura del femore, dovuta a una caduta. Tarantino ha pubblicato due foto del compositore sul profilo Twitter del New Beverly Cinema, storica sala di Los Angeles che ha comprato nel 2007. ”The King is dead. Long live the King!” - Quentin Tarantino pic.twitter.com/trsdKp9CIH— New Beverly Cinema (@newbeverly) July 6, 2020 Le sue parole erano molto attese, ma per ora ha regalato due pensieri molto bravi. In un altro tweet ha scritto semplicemente “Riposa in pace, maestro”. Amici di lunga data, Morricone ha vinto un Oscar nel 2016 grazie alla colonna sonora che ha composto per “The Hateful Eight”. Sono girate spesso voci su ... Leggi su huffingtonpost

Fiorellissimo : RT @HuffPostItalia: Tarantino celebra Ennio Morricone: 'Il Re è morto, lunga vita al Re!' - HuffPostItalia : Tarantino celebra Ennio Morricone: 'Il Re è morto, lunga vita al Re!' -