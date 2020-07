Stefano De Martino, Peppe Iodice lo spiazza: “Stai frequentando Barbara D’Urso?” (Di martedì 7 luglio 2020) Lui dice di non voler più sapere niente di donne e amore per un po’, eppure tutti lo vogliono fidanzato e innamorato per forza. Lui è Stefano De Martino, ormai quasi ufficialmente ex di Belèn Rodriguez. Da quando la storia dei due è finita la sua vita sentimentale è diventata cibo per i paparazzi, tanto che anche i comici ora fanno battute sui suoi presunti flirt. È accaduto anche nel suo programma, Made in Sud, in un siparietto allestito da Peppe Iodice. Stefano De Martino ha tradito Belèn? Chi prenderà il posto di Belèn nel cuore di De Martino? O, in alternativa, chi si sarebbe infilata tra i due, come vorrebbero alcuni rumors che parlano di “alto tradimento”? Non ci sono nomi ufficiali, se non una carrellata di ipotesi, che diventano gossip e muoiono davanti alle smentite dei protagonisti ... Leggi su thesocialpost

