Sottil è diretto a Pescara: “Non potevo rifiutare una chiamata come questa” (Di martedì 7 luglio 2020) Andrea Sottil, ex tecnico del Catania, è stato interpellato da Il Messaggero. Di seguito le sue dichiarazioni. “Devo ringraziare l’avvocato Giuseppe Riso per avermi aiutato a risolvere la situazione con il Catania rapidamente. Sono carico come una molla, come fai a non esserlo se ti chiama il Pescara dopo aver passato un anno a casa? Conosco bene la squadra, ha gli uomini per giocare con il 4-3-3 e i mezzi per arrivare all’obiettivo salvezza senza affanni. Il Presidente non mi ha dovuto dire nulla per convincermi, a una chiamata del genere non si può dire di no.” Foto: Sito ufficiale Livorno L'articolo Sottil è diretto a Pescara: “Non potevo rifiutare una chiamata come questa” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Nicola Legrottaglie non è più l'allenatore del Pescara. L'ex difensore era subentrato a Zauri lo scorso gennaio, dopo la ripresa del campionato a raccogliere buoni risultati e dopo il ko con la Cremon

Il Pescara ha deciso di cambiare allenatore in vista dello scontro diretto con il Perugia: arriva Sottil, no al ritorno di Zeman La sconfitta subita contro la Cremonese è costata l'esonero a Nicola Le

