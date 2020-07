Rifiuti: Arera, il 15/7 webinar su come sta cambiando la Tari (Di martedì 7 luglio 2020) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Analizzare le ultime novità in tema Tari, partendo dall'analisi dell'evoluzione del metodo Tariffario sui Rifiuti alla luce dei recenti provvedimenti approvati durante l'emergenza Covid-19. Èquesto l'obiettivo principale del webinar 'Rifiuti: il metodo Tariffario e i provvedimenti in fase Covid-19' organizzato da Arera per il prossimo 15 luglio 2020. Il nuovo Metodo Tariffario di Arera (Mtr) è stato delineato nell'ottica di favorire l'adeguamento dei sistemi per la gestione del ciclo integrato dei Rifiuti agli obiettivi fissati dalle direttive europee, in applicazione del principio 'chi inquina paga', verso una visione che promuova lo sviluppo dell'economia circolare. Tutto questo tenendo conto delle necessità della finanza locale per la definizione della Tari e degli obiettivi di trasparenza e sviluppo delle infrastrutture. In ... Leggi su iltempo

TV7Benevento : Rifiuti: Arera, il 15/7 webinar su come sta cambiando la Tari (2)... - TV7Benevento : Rifiuti: Arera, il 15/7 webinar su come sta cambiando la Tari... - CiraoloGciraolo : RT @jacopogiliberto: Rifiuti: il metodo tariffario e i provvedimenti in fase Covid-19 Il 15 luglio Webinar ARERA per analizzare come sta c… - jacopogiliberto : Rifiuti: il metodo tariffario e i provvedimenti in fase Covid-19 Il 15 luglio Webinar ARERA per analizzare come st… - takethedate : Il #15luglio si terrà il #webinar 'Rifiuti: il metodo tariffario e i provvedimenti in fase Covid-19' @ARERA_it IN… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti Arera Rifiuti: Arera, il 15/7 webinar su come sta cambiando la Tari La Sicilia Rifiuti: Arera, il 15/7 webinar su come sta cambiando la Tari

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Analizzare le ultime novità in tema TARI, partendo dall'analisi dell'evoluzione del metodo tariffario sui rifiuti alla luce dei recenti provvedimenti approvati durante l'eme ...

Castellanza, sul sito comunale le informazioni minime per la gestione dei rifiuti

Sul sito Internet del Comune di Castellanza è presente un’apposita sezione per la gestione dei rifiuti urbani Castellanza – Una apposita sezione del sito internet comunale dedicata alle informazioni m ...

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Analizzare le ultime novità in tema TARI, partendo dall'analisi dell'evoluzione del metodo tariffario sui rifiuti alla luce dei recenti provvedimenti approvati durante l'eme ...Sul sito Internet del Comune di Castellanza è presente un’apposita sezione per la gestione dei rifiuti urbani Castellanza – Una apposita sezione del sito internet comunale dedicata alle informazioni m ...