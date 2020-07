Recovery fund, Conte in Portogallo per asse anti-frugali. Costa: “Da consiglio Ue esca decisione chiara, più tardi arriva peggio sarà” (Di martedì 7 luglio 2020) Mentre a Bruxelles continuano le trattative sul Recovery fund in vista del prossimo consiglio europeo del 17-18 luglio, il premier Giuseppe Conte è volato in Portogallo per la prima di una serie di tappe diplomatiche. Obiettivo: rafforzare l’alleanza dei Paesi che chiedono all’Ue aiuti in linea con quanto proposto dalla commissione Ue (un pacchetto da 750 miliardi di euro) e contrastare il fronte opposto dei cosiddetti “frugali” che invece vorrebbero limitarsi ai prestiti. Il primo ministro portoghese ha ringraziato il presidente del consiglio italiano, definendo la sua “una visita importante” perché “essenziale per gli Stati membri poter coordinare delle posizioni comuni per definire una rotta”. Il premier Giuseppe Conte, ha esordito “è stato un grande leader” nella gestione della crisi del Covid-19, anche ... Leggi su ilfattoquotidiano

HuffPostItalia : Più grave del previsto. 'Italia in crisi profonda', Recovery Fund 'serve più che mai' - ilfoglio_it : Conte vola a Madrid. Incontrerà un premier - Pedro Sánchez - che chiede fondi a Bruxelles garantendo di restare 'fe… - ilfoglio_it : L'economia italiana è la più colpita dal #Covid. Secondo i dati della Commissione Ue sul pil dei paesi della zona e… - Carla78501510 : RT @AdryWebber: #Grecia stanca della Troika: 'Condizionalità nel Recovery Fund inaccettabili' Il premier Mitsotakis afferma che il Paese no… - Noovyis : (Recovery fund, Conte in Portogallo per l’alleanza anti-frugali. Costa: “Da consiglio Ue decisione chiara, più tard… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery fund Anche il Recovery Fund è un terno al Lotto. L'analisi di Pedrizzi Formiche.net Asse Roma-Lisbona sul Recovery Fund. Conte: "No a compromessi al ribasso in Europa"

"Non abbiamo tempo e non possiamo accettare un compromesso al ribasso. Serve una decisione politica forte. Le altre istituzioni europee, come Bce e la Commissione, hanno fatto bene. Io e Costa faremo ...

Ue: Di Maio, Italia deve ottenere il massimo da trattativa su Recovery Fund

Roma, 07 lug 21:47 - (Agenzia Nova) - L’Italia deve ottenere il meglio dalla trattava europea per ricevere più risorse possibili tramite il Recovery Fund. Lo scrive Luigi Di Maio in un post su Faceboo ...

"Non abbiamo tempo e non possiamo accettare un compromesso al ribasso. Serve una decisione politica forte. Le altre istituzioni europee, come Bce e la Commissione, hanno fatto bene. Io e Costa faremo ...Roma, 07 lug 21:47 - (Agenzia Nova) - L’Italia deve ottenere il meglio dalla trattava europea per ricevere più risorse possibili tramite il Recovery Fund. Lo scrive Luigi Di Maio in un post su Faceboo ...