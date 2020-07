Previsioni Meteo, nuova ondata di fresco e maltempo sull’Italia all’inizio della prossima settimana (Di martedì 7 luglio 2020) Previsioni Meteo – Prossimi giorni all’insegna di un un recupero anticiclonico sull’Italia, con un’alta pressione di matrice atlantica, non particolarmente vigorosa, tuttavia in grado di portare diffusa stabilità e un clima mediamente estivo e senza eccessi termici. Tuttavia, non saremo in presenza di un promontorio dichiarato, si tratterà piuttosto di un cuneo di alta azzorriana, il quale agirà soprattutto sulla fascia centro meridionale del continente, investendo abbastanza bene il Mediterraneo centrale, via via meno efficacemente i settori alpini, il Centro Europa e ancora meno il Nord Europa, dove, invece, agirà un’ampia area depressionaria e con più fastidi instabili. Per la prossima settimana si profila, però, un nuovo cambiamento. Un cavo instabile sub polare groenlandese, affonderebbe si settori ... Leggi su meteoweb.eu

fanpage : Meteo #7luglio, Italia divisa in due, scatta l'allerta per alcune regioni - Agenzia_Ansa : #meteo Queste le previsioni del tempo per oggi #7luglio #ANSA - ilmeteoit : #Meteo: #ANTEPRIMA #WEEKEND, tra #Sabato 11 e #Domenica 12 #NUOVO #ATTACCO di #BORA con #GROSSA #GRANDINE. Le… - Veritatisvis : @forelsketivar Le previsioni del meteo ?? - forelsketivar : HEAR ME ROAR sotto le previsioni del meteo e la telecronaca di un disastro, siete scemi c’è poco da dire -