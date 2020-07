"Ogni mattina" è un incubo. Adriana Volpe sotto l'1% di share anche con Andrea Denver in studio (Di martedì 7 luglio 2020) è un disastro. La Volpe e Viola, con Ogni mattina, non raggiungono nemmeno l'1% di share. E nemmeno Andrea Denver, ex concorrente del Gf vip, riesce a far salire gli ascolti. Inchiodati a 79 mila contatti davanti alla tv e allo 0.9% di share. Denver ieri ha dato modo di “spettegolare” con battutine e altri doppi sensi. Che, però, sono serviti davvero a poco. Un mucchio di briciole per la Volpe. Pochissimo insomma. Sembra che nel quartier generale di Tv8 si stia già parlando del piano B. Insomma, un colpo in extremis per salvare il format. Che sta andando a picco. Due settimane da incubo vero con ascolti deludenti. Leggi su liberoquotidiano

