"Nessun condono nel Decreto Semplificazioni", assicura Conte (Di martedì 7 luglio 2020) Con il via libera al dl Semplificazioni non ci sarà alcuna promozione di condoni, "vogliamo solo un'accelerazione dei tempi" nelle valutazioni ambientali per non bloccare le opere. Lo dice il premier Giuseppe Conte, presentando a Palazzo Chigi il provvedimento approvato questa notte dal Cdm. "Sul reato d'abuso d'ufficio "c'è stata larga condivisione", ha spiegato, "interveniamo per modificarlo ma non lo aboliamo". Non ci saranno gare d'appalto per opere sotto i 150 mila euro, ribadisce il premier: "Oggi i cantieri sono impantanati". "Dobbiamo fermare la paura della firma per i funzionari pubblici. Sino al 31 luglio 2021 la responsabilità davanti alla Corte dei conti per danno erariale per chi autorizza un'opera sarà limitata al solo dolo, a un comportamento malevolo intenzionale", ha aggiunto il presidente del ... Leggi su agi

Con il via libera al dl semplificazioni non ci sarà alcuna promozione di condoni, "vogliamo solo un'accelerazione dei tempi" nelle valutazioni ambientali per non bloccare le opere. Lo dice il premier ...

Il Piano nazionale di riforme è atteso in Cdm lunedì. Gualtieri: crisi Covid devastante, non c’è tempo da perdere, usare al meglio fondi Ue. Piano per green e inclusione. La bozza del documento preved ...

Con il via libera al dl semplificazioni non ci sarà alcuna promozione di condoni, "vogliamo solo un'accelerazione dei tempi" nelle valutazioni ambientali per non bloccare le opere. Lo dice il premier ...Il Piano nazionale di riforme è atteso in Cdm lunedì. Gualtieri: crisi Covid devastante, non c’è tempo da perdere, usare al meglio fondi Ue. Piano per green e inclusione. La bozza del documento preved ...