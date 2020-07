Monte di Procida: quarantena obbligatoria per chi ritorna da Stati non UE (Di martedì 7 luglio 2020) Monte di Procida: pubblicato un avviso per chi ritorna in Italia da Stati non appartenenti all’Unione Europea. Avviso del Comune di Monte di Procida, per cui, a seguito delle ordinanze regionali e della normativa nazionale anti Covid vigenti, tutti coloro che rientrano o arrivano in Italia da Stati non appartenenti all’Unione Europea devono: svolgere il periodo obbligatorio di quarantena di 14 giorni con isolamento domiciliare fiduciario; comunicare la propria presenza o il rientro sul territorio compilando il seguente modello che potete scaricare qui: https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/07/modulo rientro da estero 3 luglio 0.pdf Una volta compilato, il modulo va inviato tramite i seguenti canali: al medico di base o all’Asl al seguente indirizzo: dichiarazioneviaggiatore@aslnapoli2nord.it; al Comune di Monte di Procida inviando una mail alla Polizia Municipale ... Leggi su 2anews

quicampiflegrei : Monte di Procida, parte il campo estivo per bambini speciali - CronacaFlegrea : Strage della nave Lucina: Monte di Procida ricorda le vittime - larampait : #MontediProcida ricorda la #StragedellaLucina - novasocialnews : RT @markorusso69: Dal Monte di Procida , Bacoli . #TerraMia - InfoMarittime : Sette membri dell'equipaggio furono barbaramente uccisi da terroristi islamici nel 1994 -

Ultime Notizie dalla rete : Monte Procida Monte di Procida ricorda le vittima della strage della Lucina - Napoli ZON Napoli.zon Passeggiata tra grande bellezza e grande monnezza fra il Terzo e il Quarto municipio

Ebbene nella passeggiata di oggi 6 luglio 2020 ho cercato di saperne qualcosa di più. E chi cerca, spesso trova. Incominciamo dal condominio tra via Isola Bella, via Monte Rosa, via Procida, Fortunata ...

Strage della nave Lucina: Monte di Procida ricorda le vittime

MONTE DI PROCIDA – Il 7 luglio 1994 è una data che nessuno a Monte di Procida potrà mai dimenticare: ventisei anni fa un gruppo di terroristi islamici assaltarono il mercantile Lucina, ancorato a Djen ...

Ebbene nella passeggiata di oggi 6 luglio 2020 ho cercato di saperne qualcosa di più. E chi cerca, spesso trova. Incominciamo dal condominio tra via Isola Bella, via Monte Rosa, via Procida, Fortunata ...MONTE DI PROCIDA – Il 7 luglio 1994 è una data che nessuno a Monte di Procida potrà mai dimenticare: ventisei anni fa un gruppo di terroristi islamici assaltarono il mercantile Lucina, ancorato a Djen ...