La Juventus si fa rimontare e battere dal Milan. E la Lazio resta a-7 (Di martedì 7 luglio 2020) Incredibile rimonta del Milan che batte 4-2 a San Siro la Juventus nell'anticipo serale della 31esima giornata di Serie A. I bianconeri, che interrompono una serie di 7 vittorie di fila, si fermano quando sembrano avere il match (e lo scudetto) in mano grazie al doppio vantaggio firmato in avvio di ripresa da un capolavoro di Rabiot al 2' e dal solito gol di Ronaldo all'8' e si arrendono alla reazione rossonera firmata da un rigore di Ibrahimovic al 17' e dai gol di Kessié al 21', Leao al 22' e Rebic al 35'. La Juventus resta ferma a quota 75 in classifica, 7 punti in più della Lazio a sette giornate dalla fine del campionato, mentre il Milan sale momentaneamente al 5° posto con 49 punti scavalcando Roma e Napoli. Il primo squillo del match, dopo 13 minuti, è di CR7 che riceve palla da Bernardeschi sulla sinistra di accentra e lascia partire un potente destro ... Leggi su iltempo

