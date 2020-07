Iran, Esteghlal: dodici positivi al Covid tra calciatori e staff medico (Di martedì 7 luglio 2020) Brutte notizie per l’Esteghlal, squadra Iraniana allenata fino allo scorso dicembre dal tecnico italiano Andrea Stramaccioni. Sono infatti dodici (su sessantuno) i positivi al coronavirus, fra membri dello staff medico e giocatori. A comunicarlo è l’agenzia Iraniana Irna, citando un comunicato dell’ospedale Massih-Danechvari di Teheran. Il campionato Iraniano di calcio è ripartito lo scorso 25 giugno, nonostante l’emergenza sanitaria del Paese non sia ancora terminata. Leggi su sportface

