Il lavoro di raffa, non di riffa! (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ennò, Capitano mio capitano! Le Imprese non possono, quel lavoro e quel reddito, inventarlo; tutt'al più son trasferenti di quel che i Consumatori con la spesa hanno generato. Prima il reddito poi l'input per poter lavorare a ri-produrre. Il lavoro, con l'articolo 1 della Costituzione, diviene l'istituto che fonda la Repubblica. La legge, 20 maggio 1970 n. 300, con "Lo Statuto dei lavoratori” ne fa un Diritto. Cinquanta anni dopo il Presidente Mattarella, con il garbo istituzionale (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google

about_raffa_ : RT @Sunxtommox: Magari adesso i ragazzi stanno tutti quanti insieme sul divano di Nello e leggendo i nostri tweet dicono fieri: 'Ah abbiam… - ProfessionalCon : IL LAVORO DI RAFFA, NON DI RIFFA! - Raffa_il_Dauno : RT @Spicci3: troneggia nella mia dispensa Lui ha perso il lavoro e sono agli sgoccioli L'aforisma di oggi dice tutto non credete? Il gri… - GraziaLuna_ : @Labellapassante Eddai Raffa! Incrementare i followers in pochi mesi è un duro lavoro.. sii un po' clemente ?????? - about_raffa_ : RT @tnklou: - le persone con DOC nel lavoro svolgono spesso mansioni di bassa responsabilità, e raramente questa invalidità viene riconosci… -

Ultime Notizie dalla rete : lavoro raffa Il lavoro di raffa, non di riffa! Formiche.net Il lavoro di raffa, non di riffa!

Il Lavoro, con l’articolo 1 della Costituzione, diviene l’istituto che fonda la Repubblica. La legge, 20 maggio 1970 n. 300, con “Lo Statuto dei lavoratori” ne fa un Diritto. Cinquanta anni dopo il Pr ...

Antonio Perricelli nuovo delegato del Comitato Provinciale Fib Catanzaro

«È stata una nomina inaspettata poichè fino ad ora non era mai successo che, dopo l’unificazione tra Raffa e Volo, a Catanzaro venisse ... «Ritengo doveroso ringraziare Nicola Colubriale per il lavoro ...

Il Lavoro, con l’articolo 1 della Costituzione, diviene l’istituto che fonda la Repubblica. La legge, 20 maggio 1970 n. 300, con “Lo Statuto dei lavoratori” ne fa un Diritto. Cinquanta anni dopo il Pr ...«È stata una nomina inaspettata poichè fino ad ora non era mai successo che, dopo l’unificazione tra Raffa e Volo, a Catanzaro venisse ... «Ritengo doveroso ringraziare Nicola Colubriale per il lavoro ...