I tentativi di Phishing di “Prıvacy PoIicy Bussiness Manager Association Correction 2020” (Di martedì 7 luglio 2020) Vi abbiamo parlato più e più volte dei casi di Phishing, e di come funzionano. Sostanzialmente, e purtroppo ci tocca ripeterci, i casi di Phishing sono l’evoluzione virtuale dei “confidence tricks”, delle truffe di presenza. Prima di Internet poteva capitare che un soggetto affittasse un costume da poliziotto o un’elegantissimo completo Armani per irretire una signora anziana e dirle di essere un agente di polizia o un avvocato intervenuti sul luogo di un incidente gravissimo incorso a suo nipote. Poteva anche capitare che tale personaggio chiedesse del soldi per aiutare il giovane. Poteva anche capitare che un baldo giovinotto si stampasse il tesserino di una associazione caritatevole imbonendo una storiella. Ma nel caso di “Prıvacy PoIicy Bussiness Manager Association Correction 2020” (enfasi su Prıvacy scritto con un ... Leggi su bufale

Regola aurea per non cadere nelle truffe informatiche: non lasciarsi sedurre dai messaggi troppo belli per essere veri. Per esempio un sms da parte di Euronics che ci comunica – chissà perché – di ess ...

Postepay: truffe e phishing, utenti in pericolo ma Poste Italiane li salva

Tutti coloro che hanno una Postepay non devono preoccuparsi: non ci sono falle o problematiche che favoriscano truffe. Quando sentito infatti parlare di inganni e appunto truffe in merito alla nota ...

