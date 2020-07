Fisco, Ruffini: «Basta scadenze di pagamento. Prelievi mese per mese anche per le partite Iva» (Di martedì 7 luglio 2020) Taglio dell’Iva o dell’Irpef? «Non è un derby di fronte al quale dobbiamo scegliere da che parte stare», risponde da Repubblica Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate. «Non ci sono – aggiunge – due curve che tifano». Ruffini cita l’ex-ministro Beniamino Andreatta e sostiene che quella dl Fisco «è la madre di tutte le riforme». La domanda resta: Irpef o Iva? ll primo, ammette il direttore, è «più sentito» perché «va diretto nelle tasche di tutti noi, delle imprese, delle famiglie». Ma, avverte, occorre una «visione d’insieme». E ricorrendo alla metafora calcistica sottolinea: «Non guardiamo solo al rigore, ma a tutta la partita. Non esiste un Var per la politica, ma la storia». Ruffini: «Tagliare le ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Fisco, Ruffini: «Basta scadenze di pagamento. Prelievi mese per mese anche per le partite Iva»… - Luca80093108 : RT @OGiannino: Sul fisco idee+concrete del capo AgEntrate Ruffini che dal governo: riduzione cuneo fiscale, estendere a piccole imprese e p… - MenoStato : RT @OGiannino: Sul fisco idee+concrete del capo AgEntrate Ruffini che dal governo: riduzione cuneo fiscale, estendere a piccole imprese e p… - marialaurai2 : RT @OGiannino: Sul fisco idee+concrete del capo AgEntrate Ruffini che dal governo: riduzione cuneo fiscale, estendere a piccole imprese e p… - miconsentatwitt : RT @OGiannino: Sul fisco idee+concrete del capo AgEntrate Ruffini che dal governo: riduzione cuneo fiscale, estendere a piccole imprese e p… -