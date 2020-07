Droga, maxi operazione del Ros tra Sardegna e Lombardia: 33 persone agli arresti. Azzerate due bande di pusher sull’isola (Di martedì 7 luglio 2020) maxi operazione contro il narcotraffico in Sardegna e Lombardia. I carabinieri del Ros hanno eseguito nelle due regioni 33 ordinanze di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari nei confronti di altrettanti indagati accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di ingenti quantitativi di Droga. L’operazione, denominata Dama, ha visto l’impiego di oltre 200 carabinieri che hanno anche eseguito diverse perquisizioni. Le ordinanze, richieste dalla Procura distrettuale, sono state emesse dal gip di Cagliari. Al centro delle indagini ben due le organizzazioni criminali. Una operava nel quartiere Sant’Elia a Cagliari con a capo Efisio Mura – già condannato a 3 anni e quattro mesi come uno dei componenti della banda di Graziano Mesina – che attraverso una rigida organizzazione gerarchica tra capi piazza, ... Leggi su ilfattoquotidiano

