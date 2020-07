Doppia tragedia a Terni, morti due ragazzi nel sonno (Di martedì 7 luglio 2020) Doppia tragedia a Terni: stamane due ragazzi di quindici e sedici anni sono stati trovati morti dai familiari nelle rispettive abitazioni Doppia tragedia stamane a Terni: due ragazzini, uno di quindici e l’altro di sedici anni sono stati trovati morti dai familiari nelle rispettive abitazioni nei quartieri San Giovanni e Villa Palma, due zone distanti tra loro. Sono stati ritrovati senza vita nei propri letti e probabilmente sono morti nel sonno. Dopo la scoperta sono stati subito allertati i sanitari del 118. Intervenuti, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sull’incredibile tragico evento indagano i carabinieri della città umbra. Al momento di sicuro c’è che i due ragazzi avevano passato la serata insieme. Dolore in città per due evento così tristi avvenuti in contemporanea. POTREBBE INTERESSARTI ... Leggi su bloglive

