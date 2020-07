Dl semplificazioni, via libera a 130 opere: approvato il testo che si destreggia tra dubbi e criticità (Di martedì 7 luglio 2020) E’ stato approvato il Dl semplificazioni. Tra una serie di dubbi e criticità, dopo ben sei ore di riunione, il Consiglio dei ministri è giunto a un punto e, “salvo intese”, ha accettato la il testo presentato dal Governo Conte bis. “Nella settimana di confronto a Villa Pamphili con le parti sociali è stato corale l’appello a ridurre la burocrazia e far correre il Paese. Noi siamo sempre convinti di questa priorità e l’abbiamo realizzata con un decreto che semplifica, velocizza, digitalizza, sblocca una volta per tutte i cantieri e gli appalti”, ha dichiarato il Presidente Conte. “E’ il trampolino di lancio di cui l’Italia ha bisogno in questo momento”. Un lancio, però, che potrebbe essere nel buio. >>Leggi anche: Dl semplificazioni, la riforma sull’abuso ... Leggi su urbanpost

