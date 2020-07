Covid-19, domani a Roma un sit-in con i lavoratori dimenticati dopo la Pandemia (Di martedì 7 luglio 2020) Il Covid-19 ha ridotto notevolmente la possibilità di lavoro, soprattutto nel turismo. domani 8 luglio 2020 alle ore 10.30 si terrà a Roma una manifestazione Il Covid-19, oltre agli svariati danni per quel che riguarda la salute delle persone, ha causato anche una grande crisi nell’ambito lavorativo, soprattutto per quanto riguarda il turismo. Tanti i lavoratori, impegnati in questo settore, che sono stati dimenticati dopo la Pandemia. Migliaia di loro lamentano la mancanza di lavoro e l’assenza di tutele specifiche. domani 8 luglio 2020 alle ore 10.30 si terrà davanti alla Piazzetta di Montecitorio di Roma un Sit-in con presidio dei lavoratori del turismo e dell’indotto, alberghieri, balneari, spettacolo, aeroportuali, trasporto, Ncc, termale, guide turistiche, accompagnatori, commercio e pubblici esercizi, lavanderie industriali e ... Leggi su zon

Ultime Notizie dalla rete : Covid domani Screening Covid-19 'zone rosse' lucane, domani i risultati Basilicata24 Genoa, attacco senza padroni. Contro il Napoli può tornare il duo Pinamonti-Sanabria

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. L’attacco del Genoa non ha più padroni. La cesura del covid-19 ha scombinato non solo i piani salvezza del Grifone, lanciato in un’irresi ...

Lazio, 50 anni di Consiglio Regionale

Si è tenuta alle ore 18 di lunedì 6 luglio la seduta straordinaria del Consiglio regionale del Lazio dedicata al 50° anniversario della prima riunione di insediamento, avvenuta nello stesso giorno e a ...

