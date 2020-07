Convocati Lazio per il Lecce: tornano Immobile e Caicedo (Di martedì 7 luglio 2020) La Lazio ha diramato la lista dei Convocati per la sfida contro il Lecce. tornano a disposizione Immobile e Caicedo Dopo la sconfitta contro il Milan, la Lazio torna in campo contro il Lecce. Simone Inzaghi, a poche ore dal match, ha diramato la lista dei Convocati. tornano Caicedo e Immobile, squalificati nell’ultima gara. LA LISTA Guerrieri, Proto, Strakosha, Acerbi, Bastos, Falbo, Luiz Felipe, Patric, Radu, Vavro, A. Anderson, D. Anderson, Cataldi, Jony, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lukaku, Milinkovic, Parolo, Caicedo, Immobile, Adekany Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

