Bologna, Mihajlovic: «Juwara? Deve stare con i piedi per terra» (Di martedì 7 luglio 2020) Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro il Sassuolo Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha così parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo: SASSUOLO – «Il Sassuolo è un’ottima squadra, in attacco ha giocatori forti, ha anche speso tanto sul mercato. Ci aspetta una gara molto difficile, loro fanno possesso palla e pressano. Sarà una gara difficile per entrambe ma se non dovessimo vincere il successo di San Siro avrebbe meno risalto». ATTEGGIAMENTO – «Domani i dettagli faranno la differenza. Con l’Inter abbiamo fatto schifo per 25 minuti poi abbiamo ripreso a giocare meglio, con più testa e con più convinzione. Sono piccole cose che sommate ti fanno vincere una partita. Spero che la ... Leggi su calcionews24

