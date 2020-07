Apple iOS 14: due puntini di notifica per difendere la nostra privacy (Di martedì 7 luglio 2020) Tra le tante novità che introdurrà a breve iOS 14, la nuova versione del sistema operativo mobile Apple per gli iPhone, ce n’è una visivamente di dimensioni ridotte, ma assai importante per la funzione che svolge nel proteggere la privacy degli utenti. Come avrà già notato chi ha avuto modo di installare l’ultima versione beta, iOS 14 ha infatti introdotto due semplici puntini, uno di colore verde, l’altro arancione, nella barra superiore, sul lato destro: si tratta di due “spie” che ci informano se un’app sta utilizzando la webcam o il microfono. La funzione riprende quella già presente sui MacBook e gli iMac, sempre con lo stesso scopo, solo che lì si tratta di un LED fisico e qui di una soluzione software. Ovviamente il puntino arancione che ci dice che il microfono è attivo o quello verde ... Leggi su ilfattoquotidiano

juventusfc : Ottime notizie, Bianconeri! ???? Biglietti per lo #JuventusMuseum e anche per gli Stadium Tour, accessibili su… - Noovyis : (Apple iOS 14: due puntini di notifica per difendere la nostra privacy) - - radiofmfaleria : Ascolta e Guarda Radio FM Faleria: Twitch: - muoversitrieste : RT @tplfvg: Hai già scaricato la nuova #app di #TplFvg??? Con Tpl Fvg il tuo viaggio è a portata di mano: ??pianifica i tuoi spostamenti ??v… - tplfvg : Hai già scaricato la nuova #app di #TplFvg??? Con Tpl Fvg il tuo viaggio è a portata di mano: ??pianifica i tuoi sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Apple iOS Apple iOS 14: due puntini di notifica per difendere la nostra privacy Il Fatto Quotidiano Buble Boble: arriva su Android il mitico platform arcade anni ’80

Era il 1986 quando la gaming house Taito annunciò il videogame Buble Bobble, un platform arcade con grafica pixellata (vista l’epoca) distribuito inizialmente negli USA da Romstar, capace di ottenere ...

Come tornare a iOS 13 da iOS 14 beta

Gli sviluppatori (e a breve anche i beta tester) hanno la possibilità di provare la versione preliminare di iOS 14 e iPadOS 14, release che arriveranno in versione definitiva questo autunno come aggio ...

Era il 1986 quando la gaming house Taito annunciò il videogame Buble Bobble, un platform arcade con grafica pixellata (vista l’epoca) distribuito inizialmente negli USA da Romstar, capace di ottenere ...Gli sviluppatori (e a breve anche i beta tester) hanno la possibilità di provare la versione preliminare di iOS 14 e iPadOS 14, release che arriveranno in versione definitiva questo autunno come aggio ...