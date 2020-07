2020 odissea nell’Eurozona: la Commissione prevede Pil annuale a -8,7% (E l’Italia a -11,2%) (Di martedì 7 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie del 7 luglioMai così male. Le nuove stime sulla crescita secondo le previsioni d’estate della Commissione Ue sono catastrofiche per l’Eurozona, ma soprattutto per l’Italia. La contrazione del nostro Prodotto interno lordo, per il 2020, è stimata al -11,2%. Sul podio dei peggiori, ma comunque dopo l’Italia, la Spagna con un -10,9% e la Croazia con -10,8%. Quelli che reggono meglio (si fa per dire) sono Germania (-6,3%) e Olanda (-6,8%). Nel complesso la contrazione per l’economia europea sarà dell’8,3%. July 7, 2020 Andrà meglio, secondo Bruxelles, nel 2021, quando il nostro Pil dovrebbe andare su del +6,1%. Il Covid-19 e le misure di contenimento hanno provocato una «profonda contrazione» dell’economia italiana, e il blocco della produzione avrà un impatto ... Leggi su open.online

