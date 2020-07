‘Uomini e Donne’, flirt in corso tra Giordano Mazzocchi e un’ex naufraga? I rumor (Video) (Di lunedì 6 luglio 2020) Giordano Mazzocchi ha ritrovato l’amore. Dopo la fine della storia con Nilufar Addati, nata nello studio di Uomini e Donne sotto la consueta cascata di petali e messa alla prova nella prima edizione Vip di Temptation Island, più volte si era mormorato di un ritorno di fiamma tra i due, sempre smentito dai diretti interessati, e a quanto pare oggi l’ex corteggiatore sembra aver voltato definitivamente pagina. La nuova fiamma del Mazzocchi sembrerebbe essere un’ex naufraga: stiamo parlando di Viktorija Mihajlovic, che aveva partecipato alla quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi in coppia con la sorella Virginia. In passato si era già vociferato di un flirt della bella modella con l’ex corteggiatore Mattia Marciano ma nessuno dei due aveva mai confermato la liason, nonostante i numerosi indizi presenti sui loro social media. Anche ... Leggi su isaechia

6000sardine : La situazione della nave #OceanViking è arrivata al limite. In questo momento di pandemia emerge una verità: non si… - Agenzia_Ansa : Anziano a chi? La soglia si alza 73 anni per gli uomini, 76 per le donne - Pontifex_it : Oggi ricordiamo i primi martiri della Chiesa di Roma. Essi ci consegnano un’eredità da custodire e imitare: il Vang… - Heavyale : @Gianfranco_ros Basta con la strage silenziosa di bambini, donne, anziani e uomini innocenti in nome del profitto e… - ary_anna : @Mark_DiDonato84 @VotersItalia Chi ti ha detto questqa fenomenale cazzata? Le donne al potere sono, in generale, pe… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia