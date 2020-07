Travaglio, allusione volgare contro la giornalista Annalisa Chirico. Ma siccome non è Feltri… (Di lunedì 6 luglio 2020) Siamo alle solite: se ad usare un linguaggio volgare contro una donna è il giornale di Vittorio Feltri si scatena l’indignazione per il giornalismo sessista. Se a scivolare è Marco Travaglio si chiude un occhio. Il tutor dei Cinquestelle e direttore del Fatto oggi nel suo consueto editoriale colpisce la giornalista Annalisa Chirico. Ecco cosa ha scritto: “Il libro di Annalisa Chirico: ci vorrebbe la triade Salvini-Draghi-Renzi. Ma poi ci vorrebbero pure tre lingue come le sue per leccarli tutti e tre”. Ovviamente, non trattandosi di Vittorio Feltri o di altro giornalista non allineato, non se n’è accorto nessuno. O, se se ne sono accorti, hanno fatto finta di nulla. Non è la prima volta e non sarà l’ultima. Travaglio aveva già dato prova della sua delicatezza lessicale scrivendo che Maria Elena Boschi era ... Leggi su secoloditalia

