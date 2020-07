The Last of Us Parte II: un giocatore ha fatto quasi affogare Ellie per catturare una particolare immagine (Di lunedì 6 luglio 2020) The Last of Us Parte II possiede una modalità fotografica incredibile, ma tuttavia gli scatti migliori richiedono moltissima pazienza. Come per molti giochi recenti, la modalità fotografica del titolo di Naughty Dog consente ai giocatori di congelare qualsiasi scena e catturare un momento preciso. La foto risultante di solito include qualsiasi cosa, dai dettagli ambientali all'espressione facciale esatta che ogni personaggio aveva in quel momento.Fuori dal contesto, queste espressioni si trasformano in meme, ma il trucco è individuare e catturare rapidamente l'espressione desiderata mentre accade. L'utente di Reddit Crazycriv ha trascorso 15 minuti costringendo Ellie quasi ad affogare solo per farle fare una faccia particolarmente orribile, mentre tra l'altro in primo piano passa un pesce.Il risultato finale è particolare e bizzarro. La faccia di Ellie sembra ... Leggi su eurogamer

