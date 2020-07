Silvia Provvedi, durante il parto c’è stato un imprevisto (Di lunedì 6 luglio 2020) Silvia Provvedi è diventata mamma. Nonostante il parto non sia andato come previsto, sia lei sia sua figlia stanno bene. Silvia è felicissima di abbracciare la sua Nicole, anche se metterla al mondo non è stato semplice. La cantante de Le Donatella ha spiegato che durante la venuta alla luce della neonata c’è stato un imprevisto e si è dovuti ricorrere a un’operazione, vale a dire a un taglio cesareo che non era assoluta- mente previsto. Al di là della complicazione, che non ha comunque avuto effetti negativi né sulla sua salute né su quella della piccola, si è detta felice e piena di gioia, ringraziando in parti- colar modo il suo ginecologo di fiducia che le è stato parecchio vicino nei giorni scorsi. E a starle vicino, anche la sorella gemella, Giulia: le due sono unite da un legame fortissimo ed ... Leggi su aciclico

