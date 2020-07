Serie C, ufficializzati i playoff: gli accoppiamenti del primo turno (Di lunedì 6 luglio 2020) La Lega Pro ufficializza gli accoppiamenti validi per il primo turno della fase Nazionale dei playoff della Serie C: il tabellone degli incontri Con una nota su Twitter la Lega Pro ha ufficializzato gli accoppiamenti validi per il primo turno dei playoff Serie C. In attesa degli orari delle sfida, il tabellone è pronto, con il via dal 9 luglio. Fase che vedrà protagoniste le terze classificate dei vari gironi e la Juventus U23 vincitrice della Coppa Italia Serie C. Questi gli accoppiamenti Monopoli – Ternana Juventus U23 – Padova Carpi – Alessandria Renate – Novara Potenza – Triestina In caso di vittoria la Juventus U23 potrà accedere al campionato di Serie B ma da regolamento non potrà mai approdare in Serie A. Storia e fascino nella partita dei bianconeri, che sfideranno l’ex squadra di Alessandro Del Piero. Promette ... Leggi su zon

