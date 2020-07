Serie A, l’omaggio a Morricone: ingresso in campo sulle sue colonne sonore (Di lunedì 6 luglio 2020) La Serie A rende omaggio ad Ennio Morricone, compositore premio Oscar scomparso nella notte del 6 luglio 2020 all’età di 91 anni. Tutte le partite della trentunesima giornata vedranno le squadre scendere in campo sulle note di “C’era una volta in America (Deborah’s Theme)“, colonna sonora dell’omonimo film del 1984, nonché uno dei maggiori successi del Maestro. L’inno ufficiale della Serie A sarà dunque sostituito dalle celebri composizioni di Morricone, che risuoneranno dal momento in cui gli ufficiali di gara faranno il loro ingresso in campo fino al termine dell’allineamento. Una celebrazione sentita per uno dei più celebri compositori italiani, nonché grande appassionato di calcio. Leggi su sportface

