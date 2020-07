Scuola, ANIEF: “Un assistente tecnico in tutte le scuole. Si va verso una legge” (Di lunedì 6 luglio 2020) (Teleborsa) – Sembra avere l’accoglimento dei parlamentari della Camera la richiesta del sindacato ANIEF di confermare in pianta stabile i mille posti di assistente tecnico informatico introdotti nel mese di aprile per decisione del Governo, al fine di dare una risposta nelle scuole al contagio di massa del coronavirus. A prevederlo è un emendamento al Decreto Rilancio già approvato dalla Commissione Bilancio proprio “per l’assunzione di 1.000 assistenti tecnici nelle scuole di infanzia, primarie e secondarie di primo grado”. Assunti per pochi mesi per fare fronte all‘emergenza Covid-19 e licenziati lo scorso 30 giugno, i mille tecnici potrebbero, dunque, essere ora reintegrati. “Con lo smart working che diventa una modalità di prassi, anche attraverso lo stesso attuale Decreto Rilancio; la didattica a distanza (seppure in ... Leggi su quifinanza

