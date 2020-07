#salvarelavistasipuò: un messaggio positivo per i pazienti affetti da maculopatie (Di lunedì 6 luglio 2020) È partita la campagna #salvarelavistasipuò, un progetto di orientamento promosso da Bayer per supportare le persone affette da maculopatie, patologie che colpiscono la macula, parte centrale della retina, indispensabile per la vista. Si tratta di un sito di contenuti e servizi, e una pagina Facebook dedicate ai pazienti, ai loro familiari e ai caregiver, per saperne di più sulla malattia e sui diritti dei pazienti stessi. Guidare, leggere, scrivere, svolgere attività domestiche: attività quotidiane che diventano complicate da svolgere quando si presenta la maculopatia, ma il danno alla vista può essere arrestato con le cure adeguate. Esistono numerosi tipi di maculopatie, patologie croniche degenerative, che ogni anno colpiscono molte persone, compromettendone la qualità di vita. Tra le più diffuse la degenerazione maculare ... Leggi su meteoweb.eu

