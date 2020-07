Pinocchio Vs Favolacce: ‘guerra’ a colpi di Nastri d’Argento nel ricordo del M° Morricone (Di lunedì 6 luglio 2020) Pur coincidendo con la prestigiosa celebrazione del secolo dalla nascita di due pilastri della cinematografi nostrana – come Federico Fellini ed Alberto Sordi – la 74/ma edizione dei Nastri d’Argento 2020, la cui premiazione avrà luogo questa sera al Maxxi di Roma, non poteva che essere dedicata al M° Ennio Morricone, scomparso la notte scorsa. Garrone ed i D’Innocenzi vincono tutto… Un’edizione, questa del premio del sindacato giornalisti cinematografici, che vede un serrato ‘testa a testa’ tra due belle ed interessanti produzioni come ‘Pinocchio’ (di Matteo Garrone), e ‘Favolacce’ (dei fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo). Roberto Benigni, Miglior attore non protagonista Entrando nel merito, per altro con la sceneggiatura già premiata a Berlino, ‘Favolacce’ si guadagna il ... Leggi su italiasera

