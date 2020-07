Paura a Focene: 57enne non riesce a tornare a riva e rischia di annegare, Carabiniere fuori servizio si tuffa in acqua (Di lunedì 6 luglio 2020) Un Brigadiere dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, libero dal servizio, mentre si trovava in spiaggia, ieri sera verso le 18, ha salvato in mare un 57 romano che stava per annegare. I fatti Il Carabiniere, che era in spiaggia con la sua famiglia, avvedutosi della presenza in mare di un bagnante in difficoltà non ha esitato a tuffarsi per soccorrerlo. Per le forte correnti, l’uomo non riusciva a tornare a riva. Nel frangente, in soccorso sono sopraggiunti anche due addetti al salvamento degli stabilimenti prospicienti il tratto di costa interessato. Il Carabiniere con uno dei due bagnini è riuscito a portare l’uomo a riva che, visibilmente provato, non avendo riportato alcuna ferita, ha preferito tornare a casa e non andare in ospedale. Paura a Focene: 57enne non riesce a tornare a riva e rischia di annegare, Carabiniere ... Leggi su ilcorrieredellacitta

