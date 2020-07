Marotta: “Non vogliamo cedere Lautaro. Conte pensa già a giovedì” (Di lunedì 6 luglio 2020) Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Beppe Marotta, attuale ad dell’Inter è tornato sulla sconfitta di ieri in casa contro il Bologna che invece riaccende la corsa verso l’Europa. Queste le dichiarazione del dirigente nerazzurro: “Dopo ieri rimane grande amarezza, la delusione di non avere guadagnato i tre punti nonostante un’ottima prestazione nella parte iniziale di gara. In particolare recriminiamo per gli episodi, come il rigore sbagliato che ci poteva portare sul doppio vantaggio. È successo e c’è grande rammarico. Ci siamo incontrati, noi dirigenti insieme a Conte, per fare analizzare il momento. Parole di Conte? Da oggi Antonio ha iniziato a pensare a giovedì, sicuramente è molto arrabbiato. La critica di Conte serve a far capire il personaggio, con una critica rivolta a se stesso vuole ottenere molto di ... Leggi su alfredopedulla

MarcoBarzaghi : #Marotta: ”C’è grande amarezza e grande delusione per non aver ottenuto i 3 punti. Ci siamo dilungati con Conte per… - Noovyis : (Marotta: “Non vogliamo cedere Lautaro. Conte pensa già a giovedì”) - - SToscano1986 : RT @Lucyaglam: Non perdonerò mai ad un calciatore milionario di non rendere in campo, perché condizionato dalle voci di mercato, ché noi c… - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Marotta: 'L'Inter non vuole mai vendere i suoi giocatori più importanti. Lautaro ha 23 anni, può essere in un momento invo… - spano81 : @_deep_x @HoudiniJuventus Ma Alaba non è già dell’Inter? Pare che Marotta gli abbia offerto Bell, ordine: una mater… -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta “Non L’Inter raddoppia. Kumbulla è solo l’inizio: “Non è fatto escluso che arrivi…” fcinter1908