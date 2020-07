Maltempo, alluvioni nel Sud del Giappone: decine di morti e dispersi (Di martedì 7 luglio 2020) Sono decine le persone morte, e altre sono disperse, a causa delle piogge torrenziali e delle frane da queste provocate nel Kyushu, l’isola meridionale delle quattro principali che formano l’Arcipelago Giapponese. Secondo quanto scrivono i media locali, almeno 49 persone sono confermate come morte, mentre ci sono ancora molti dispersi. A essere state colpite sono le prefetture di Fukuoka, nagasaki e Saga, dove l’Agenzia meteorologica nazionale Kishocho continua a mantenere alto il livello di allarme. L’agenzia ha chiarito che il fenomeno dovrebbe continuare almeno fino a domattina. A stasera, sono 330mila le persone sfollate, secondo l’agenzia di stampa Kyodo. Nella prefettura di Kumamoto, duramente colpita dal Maltempo, le avverse condizioni meteo stanno rendendo difficili anche le operazioni di soccorso e non è stato possibile far alzare in ... Leggi su meteoweb.eu

Cina rinnova l'allerta gialla per il maltempo

(XINHUA) - PECHINO, 6 LUG - L'osservatorio nazionale cinese ha rinnovato oggi l'allerta gialla per i temporali, mentre una serie di incessanti nubifragi continuano a provocare il caos in vaste aree de ...

