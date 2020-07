L’Oréal presenta ‘L’Italia che vale’ con Banco Alimentare (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma, 6 lug. (Adnkronos) – 1 prodotto = 1 pasto. Fino al 30 settembre 2020 per ogni prodotto venduto di L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline, Essie e Franck Provost su tutto il territorio italiano presso i punti vendita fisici e gli e-commerce dei propri clienti, nonché su Amazon.it, L’Oréal Italia donerà al Banco Alimentare un contributo, per distribuire cibo alle famiglie italiane in difficoltà. L'articolo L’Oréal presenta ‘L’Italia che vale’ con Banco Alimentare proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

