Lione, ufficiale: Cherki prolunga fino al 2023 (Di lunedì 6 luglio 2020) Rayan Cherki, attaccante dell’Olympique Lione, ha prolungato il proprio contratto con il club francese fino al 30 giugno 2023. Ad annunciarlo, lo stesso OL sui propri canali social: “Siamo felici di confermare il rinnovo del contratto di Cherki. Si consolida così la strategia del club, che guarda al futuro insieme ai giovani dell’Academy e ai giocatori esperti.” L’OL est très heureux de confirmer la prolongation du contrat de @rayan Cherki d’une saison supplémentaire, soit jusqu’au 30 juin 2023, confortant ainsi la stratégie du club de préparer l’avenir entouré de joueurs prometteurs issus de son Academy et de joueurs expérimentés. pic.twitter.com/3JQ57NoeXq — Olympique Lyonnais (@OL) July 6, 2020 Foto: profilo Twitter personale Rayan Cherki L'articolo Lione, ... Leggi su alfredopedulla

junews24com : Lione, ufficiale il rinnovo di Cherki in vista della Juve: il comunicato - - sportli26181512 : Niente Juve, UFFICIALE: Cherki rinnova con il Lione: Niente da fare per Juventus e Real Madrid:...… - PicoPaperopoli : ?? #4Luglio 1987 – In Francia, l'ex ufficiale della Gestapo Klaus Barbie (noto come il 'macellaio di Lione') viene d… - Faust89823700 : 4 Luglio 1987 - In Francia, l'ex ufficiale della Gestapo Klaus Barbie (noto come il 'macellaio di Lione') viene di… - germanshepard8 : #4luglio 1987 – In Francia, l'ex ufficiale della Gestapo Klaus Barbie (noto come il 'macellaio di Lione') viene dic… -

Ultime Notizie dalla rete : Lione ufficiale Lione, UFFICIALE: rinnova un talento Calciomercato.com "Anconitana, stagione sfortunata Un episodio ci ha condannati"

Paolino Mercurio è il secondo calciatore che abbandona ufficialmente l’Anconitana per accasarsi altrove dopo Alessandro Cameruccio, tornato alla Jesina. Il difensore calabrese, 31 anni, ha firmato per ...

QUI LIONE - Vittoria in amichevole contro il Nizza, segna Aouar

Con la stagione calcistica ufficialmente conclusa in Francia, il Lione si avvicina alla sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro la Juve con la vittoria in amichevole su un'altra squad ...

Paolino Mercurio è il secondo calciatore che abbandona ufficialmente l’Anconitana per accasarsi altrove dopo Alessandro Cameruccio, tornato alla Jesina. Il difensore calabrese, 31 anni, ha firmato per ...Con la stagione calcistica ufficialmente conclusa in Francia, il Lione si avvicina alla sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro la Juve con la vittoria in amichevole su un'altra squad ...