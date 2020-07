L’ex Juventus Giuseppe Rizza muore a soli 33 anni (Di lunedì 6 luglio 2020) L’ex giocatore della Primavera della Juventus Giuseppe Rizza è morto a soli 33 anni. Era stato colpito da un’emorragia cerebrale, a nulla sono servite le cure delle ultime settimane Non ce l’ha fatta Giuseppe Rizza, ex giocatore della Primavera della Juventus che il 5 giugno scorso era stato colpito da un’emorragia cerebrale. Il classe ’87 – tesserato dalla Vecchia Signora … L'articolo L’ex Juventus Giuseppe Rizza muore a soli 33 anni proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

tvdellosport : ?? Lutto nel mondo del calcio ?? Giuseppe #Rizza non ce l'ha fatta ?? L'ex calciatore delle giovanili della… - GoalItalia : La settimana si apre con una notizia terribile: Giuseppe Rizza non ce l'ha fatta ? - arcoll86 : RT @chj1897com: Morto Giuseppe Rizza a causa di un aneurisma cerebrale. L’ex giocatore della #Juventus aveva solo 33 anni. - chj1897com : Morto Giuseppe Rizza a causa di un aneurisma cerebrale. L’ex giocatore della #Juventus aveva solo 33 anni. - GPeppe34N : RT @tvdellosport: ?? Lutto nel mondo del calcio ?? Giuseppe #Rizza non ce l'ha fatta ?? L'ex calciatore delle giovanili della #Juventus s… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex Juventus Juventus-Lecce: bianconeri per consolidare la vetta BetStars News – Italia