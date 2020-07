Lapida la moglie, è orrore in Pakistan: il marito omicida si è fatto aiutare da suo fratello (Di lunedì 6 luglio 2020) Waziran, 24 anni, è soltanto una delle donne che hanno perso la vita in Pakistan per mano di una persona di famiglia. A ucciderla, Lapidandola, sono stati il marito e il fratello di lui Si chiamava Waziran e aveva 24 anni la giovane donna che sabato 27 giugno 2020 è stata ritrovata morta nei pressi … L'articolo Lapida la moglie, è orrore in Pakistan: il marito omicida si è fatto aiutare da suo fratello NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Ultime Notizie dalla rete : Lapida moglie Lapida la moglie, è orrore in Pakistan: il marito omicida si è fatto aiutare da suo fratello NewNotizie