Inter, il rigore sbagliato di Lautaro Martinez e la reazione di Conte: il retroscena (Di lunedì 6 luglio 2020) Cercava il gol con tanta insistenza per mettere a tacere le voci sul suo futuro. Lautaro Martinez, però, non ha fatto altro che peggiorare la situazione. L'Inter perde contro il Bologna e lo fa travolta dalle emozioni subito successive all'errore dal dischetto del Toro. Un rigore "regalatogli" dal compagno Lukaku, rigorista nerazzurro, che ha fatto infuriare mister Conte.Inter, Lautaro Martinez e il rigore sbagliato: le reazioni dal campocaption id="attachment 987697" align="alignnone" width="433" Lautaro Martinez (getty images)/captionInteressante il racconto di quelle emozioni le ha vissute dal campo. Come si legge su Goal, è il giornalista Davide Bernardi a spiegare quegli attimi. Poteva essere il 2-0 ma alla fine è stato il preludio alla rimonta del Bologna. Al momento del rigore, Lukaku ha preso la palla e subito l'ha regalata all'amico e ...

