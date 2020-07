Il decreto rilancio approda nell’Aula della Camera. La bozza torna in Commissione per verifiche sulle coperture. Il Governo potrebbe porre la questione di fiducia (Di lunedì 6 luglio 2020) Il decreto rilancio, approdato oggi nell’Aula della Camera per la discussione generale, potrebbe tornare in Commissione Bilancio per una verifica sulle coperture di alcune misure contenute nella bozza del testo arrivato a Montecitorio. Sul dl, che scade il prossimo 18 luglio e deve ancora essere esaminato dal Senato, il Governo è intenzionato a porre la questione di fiducia. In base a quanto deciso dai capigruppo, non sono previste votazioni fino alle 15. L'articolo Il decreto rilancio approda nell’Aula della Camera. La bozza torna in Commissione per verifiche sulle coperture. Il Governo potrebbe porre la questione di fiducia LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale

borghi_claudio : Con il decreto rilancio abbiamo distribuito 55 miliardi a pioggia. Posso dire che UNA PARTE di UN milione di quei 5… - borghi_claudio : Ah altre cose poco note del decreto rilancio. Qualche 'democratico' pensava di riuscire a far passare una cosuccia… - matteosalvinimi : #Salvini: dei 55 miliardi del Decreto rilancio nulla è stato destinato per le terre di Umbria, Marche, Lazio colpi… - annasoReta : RT @la_tinella: Per chi non lo sapesse volevo ricordare agli studenti fuori sede che nel Decreto Rilancio, sono stanziati 20 milioni di eur… - cislscuolafg : RT @TecnicaScuola: Decreto Rilancio: classi ridotte ma senza ulteriori finanziamenti [VIDEO] - -