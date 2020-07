Heather Crane, chi è l’ex moglie dell’imprenditore Chico Forti? (Di lunedì 6 luglio 2020) Ecco chi è Heather Crane, l’ex moglie di Chico Forti, l’imprenditore italiano da venti anni in carcere senza prove certe della sua colpevolezza Sono passati molti anni ma si continua a parlare di Chico Forti, l’imprenditore italiano condannato in America con l’accusa di aver commissionato l’omicidio di Dale Pike nel 1998. Forti prima di finire in carcere viveva a Miami insieme alla moglie Hater Crane, una bellissima modella californiana, eletta Miss America nel 1990. Dal loro amore sono nati tre figli, il terzo è nato nello stesso anno in cui lui è stato condannato. Lei lo ha sempre sostenuto, sin dall’inizio non ha mai creduto che Chico fosse colpevole dell’omicidio. In un primo momento la Crane era sospettata di coinvolgimento, quando si è consumato l’omicidio però lei era ... Leggi su nonsolo.tv

